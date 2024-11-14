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أمين الجامعة العربية في رسالة لأمريكا وأوروبا: انقذوا الأونروا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:44 صباحاً - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية "جوزيب بوريل" في رسالتين بالتدخل بقوة؛ من أجل إنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

 مخاطر تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في تصريح، اليوم الخميس، أن الرسالتين تناولتا القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرًا حول حظر نشاط "الأونروا"، كما تضمنتا تحذيرًا مفصلًا من مخاطر تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.

وجاء في الرسالتين: لطالما اعتبرت الجامعة العربية "الأونروا" دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيكها إن حدث سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، خاصة أن القوانين الأخيرة تعد خرقًا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.

موقف الإدارة الأمريكية الحالية من الأونروا

وأضاف رشدي، أن الرسالة الموجهة لـ بلينكن تضمنت أيضًا إشارة إيجابية لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من الأونروا، إذ استأنفت إسهاماتها في تمويلها بعد فترة انقطاع، والرسالتان ناشدتا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كليًّا بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية واستراتيجية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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