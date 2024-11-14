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سماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص السورية - أخبار كلمتك

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سماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص السورية - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - أفادت وسائل الإعلام السورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لـ مدينة حمص.

وقوع انفجارات في منطقة القصير بريف حمص

 وأمس، تحدثت وسائل إعلام سورية عن وقوع انفجارات في منطقة القصير بريف حمص، وتشير معلومات أولية إلى أنها ناتجة عن  غارات إسرائيلية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف،  قال أمس الأربعاء إن روسيا وجهت تحذيرا لتل أبيب بعد ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

 

دوي انفجارات في سوريا

 وقبل وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الخاصة بالوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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