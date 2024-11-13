ترامب يرشح مات جيتز وزيرا لـ العدل وماركو روبيو لـ الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح النائب الجمهوري مات جيتز، لشغل منصب وزير العدل.

كما أعلن تعيين ماركو روبيو وزيرًا للخارجية، مؤكدًا معلومات تداولتها وسائل إعلام أمريكية.

وجاء في بيان صادر ترامب عن أن السناتور المعروف بمواقفه المناوئة للصين سيكون مدافعًا شرسًا عن أمتنا وصديقًا حقيقيًّا لحلفائنا ومحاربًا باسلًا لا يتراجع أبدا في وجه أعدائنا"

واستقبل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

وقال بايدن إنه يتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوري مع استلام ترامب مقاليد الأمور.

وكانت إدارة البيت الأبيض ذكرت قبل وقت سابق في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن الانتقال المرتقب للسلطة في البلاد.

لقاء يجمع بايدن وترامب

وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن فريق بايدن يعمل على ترتيب اجتماع انتقالي مع ترامب، وأنه بات يناقش عملية الانتقال المقبلة مع فريق الرئيس القادم.

ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وفاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.

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