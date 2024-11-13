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ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى - أخبار كلمتك

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ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى - أخبار كلمتك

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - احتفظ النواب الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكى، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام، الأمر الذي يعزز هيمنة المحافظين على الكونجرس ويمنح ترامب هامشا مريحا للمناورة.

الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الأمريكى

وكشفت نتائج تقديرية نشرتها شبكتي "سي ان ان" و"ان بي سي نيوز"، أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.

المؤسسات الأمريكية فى قبضة الحزب الجمهوري 

وعقب هذه الانتخابات، فاز الجمهوريون برئاسة البلاد والغالبية في غرفتي الكونجرس الأمريكى، الأمر الذي يعطي دفعة كبيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، العائد إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

وأوضح النائب الجمهوري مايك جونسون، المرجح توليه رئاسة مجلس النواب، بانه "كان فوزا حاسما في أنحاء الأمة كافة. ويريدنا الناس أن نطبق برنامج "أمريكا أولا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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