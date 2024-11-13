وزير الخارجية: لا ندخر جهدًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم المصريين في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - اصطحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت ٢٩٤ من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن ١١٧٧ مواطنًا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

إعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان

يأتى ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن، وفي ظل إيلاء أجهزة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية للجاليات المصرية فى الخارج.

تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان

وأعرب المواطنون المصريون العائدون من لبنان عن عميق تقديرهم لرئيس الجمهورية، ولاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية أن الوزارة لا تدخر جهدًا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية فى بيروت على مواصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في بيروت.



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