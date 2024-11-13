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مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

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مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشفت العديد من التقارير الإخبارية، في الأوانة الأخيرة، عن إرسال كوريا الشمالية نحو 10 آلاف جندى من قواتها إلى روسيا فى تحرك نادر للغاية للقوات الكورية الشمالية خارج أراضيها.

 وتساءل  البعض عن وجه الاستفادة الكورية الشمالية من  دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا .

 

مبيعات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا

 وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن كوريا الشمالية تستفيد من دعمها لروسيا بالفعل من خلال مبيعات الأسلحة إلى روسيا، إذ تراوحت التقديرات بين 2 مليار دولار و5 مليارات دولار.

 

رواتب الجنود الكوريين الشماليين في روسيا

 كما يعد إرسال قوى عاملة إلى منطقة الصراع مربحا أيضا، فإذا نظرنا إلى الحد الأدنى لراتب الجندي الروسي في الحرب، فإن بيونج يانج قد تكسب نحو 250 مليون دولار سنويا مقابل 10 آلاف جندي.

 

زيارة بوتين لكوريا الشمالية 

فضلا عن ذلك تأمل كوريا الشمالية أن تستفيد من التكنولوجيا العسكرية الروسية، لا سيما في مجالات الصواريخ والفضاء والبحرية والنووية، وكلما زاد دعم كوريا الشمالية، زادت قدرة بيونج يانج على طلب معرفة الأسرار العسكرية الروسية.

كما تكتسب قوات كوريا الشمالية خبرة في القتال الحديث، الأمر الذي يعزز قدرتها العسكرية، لا سيما وأن كوريا الشمالية لا تزال في حالة حرب من الناحية الفنية مع كوريا الجنوبية.

 

 موقف أوكرانيا وأمريكا من التعاون الكوري الشمالي مع روسيا

وتسبب هذا التعاون الروسي الكوري الشمالي في غضب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وحلف شمال الأطلسي ممن يدعمون أوكرانيا، حيث أعربوا عن قلقهم إزاء تفاقم الصراع، وتجدر الإشارة إلى أن قوات كوريا الشمالية موجودة على الأراضي الروسية وليس الأوكرانية، وبالتالي فإن وضعها غامض.

وليس واضحا عموما كيف قد يغير الحلفاء من دول الغرب موقفهم، فقد يعززون الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، مع نهوض كوريا الجنوبية، إحدى أكبر منتجي الأسلحة في العالم، بدور كبير إذا قررت تقديم مساعدات عسكرية لكييف.

كما تشكل العقوبات الجديدة ضد روسيا خيارا مطروحا، وقد يستغل الغرب أيضا استياء الصين، حيث قد تنظر بكين إلى العلاقات الوثيقة بين روسيا وكوريا الشمالية باعتبارها تهديدا لنفوذها على بيونج يانج.

وعلى الرغم من ذلك فمن غير المرجح أن تؤدي هذه التدابير إلى تعطيل مساعي روسيا وكوريا الشمالية من أجل تعزيز التعاون العسكري بينهم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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