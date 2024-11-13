خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:28 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 06:16 م 11/13/2024 6:16:04 PM

قال العميد سعيد القزح، الخبير العسكري، إن العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت متوقعة، إذ لا توجد أى بارقة أمل في اتفاق قريب لوقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل تستهدف القرى والبلدات بلبنان وتفجرها ثم تنسحب منها، لأنه يريد إبعاد خطر الأسلحة المضادة والمباشرة عن المستعمرات الإسرائيلية.

قدرة حزب الله الصاروخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه على الرغم من الضربات الكثيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على منصات إطلاق الصواريخ بـلبنان لكن حزب الله ما زال لديه قدرة صاروخية كبيرة يستخدمها، مشيرا إلى أنه لديه قدرة لإرسال المسيرات التي يستخدمها للوصول إلى قلب حيفا وتل أبيب، معلقا: «هذا المسيرات والصواريخ اللبنانية لا تحدث دمارا وأضرارا داخل إسرائيل مقارنة بما يجري في لبنان من تخريب وتدمير وتجريف وقصف عشوائي ومجازر يوميا».

استهداف الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية بكثافة منذ 3 أيام وحتى الآن، إذ يستهدف المرافق الاقتصادية لحزب الله».

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