وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اللبناني جهود التوصل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:50 مساءً - اجتمع وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي خلال زيارته لبيروت اليوم الأربعاء، مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب.

احتواء التطورات الخطيرة في لبنان

وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للبنان الشقيق في ظل ما يمر به من ظروف حرجة، مستعرضًا الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، واحتواء التطورات الخطيرة في لبنان الشقيق، والعمل على إقرار التهدئة.

وأدان وزير الخارجية العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية، مؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن وسلامة لبنان.

تمكين الجيش اللبناني وعودته إلى الجنوب

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يشمل تمكين الجيش اللبناني وعودته إلى الجنوب، مع التشديد على الدعم المصري الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الرئيسية القادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان.

كما أكد على أهمية إنهاء ملف الشغور الرئاسي عبر تحقيق توافق وطني وملكية لبنانية دون أي إملاءات خارجية.

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