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روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة خسائر قوات كييف هناك 32500 فرد، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الشمال تواصل القضاء على الجيش الأوكراني في قرى وبلدات دارينو، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو دارينو، ونوفو إيفانوفكا الحدودية المتطرفة.

وأوضحت أنهم صدوا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 هجمات على بلدات نوفو إيفانوفكا، ونوفايا سوروتشينا، ونيجني كلين، والإسكندريا.

وقصفت القوات الروسية تجمعات أوكرانية في مناطق بيلوفوديه، وباسوفكا، وخوتن، وجورافكا، وإيفولجانسكويه، وبيساريفكا، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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