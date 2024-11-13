سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:20 صباحاً - قال سفير إيران في لبنان مجتبى أماني:" إن أجهزة البيجر التي انفجرت لم تكن للاستخدام العسكري لدى "حزب الله" وكشف عن اللحظات الأخيرة التي سبقت ضغطه على الزر وانفجار بيجره".

السفير الإيراني يتحدث عن انفجار أجهزة البيجر

وأضاف السفير الإيراني في مقابلة تلفزيونية: "كان الجهاز في مكتبي وتم تلقي رسالة وفيها صفارة خاصة تختلف عن الصفارات السابقة".



وتابع: "ظهرت عندي رسالة تقول: لديك رسالة مهمة، اضغط على هذا الزر.. كان جهاز النداء في يدي اليسرى وعندما ضغطت على الزر بيدي اليمنى حدث الانفجار".

الحالة الصحية السفير الإيراني لدى لبنان

وأردف: "كان الجانب الأيمن من وجهي الأكثر تضررا، تضررت عيني اليمنى، ولا زلت لا أستطيع الرؤية بواسطتها، وعيني اليسرى أقل تضررا ويبدو أنها تعود إلى حالتها الطبيعية، تحتاج عيني اليمنى إلى مزيد من الوقت كي تعود إلى طبيعتها سابقا. كما أن هنالك إصابة في أصابع يدي اليسرى".

وتابع السفير أماني: "أدركت من شدة الانفجار أنه لم يكن قويا جدا. في تلك اللحظة، وصل زملائي وذهبت إلى المستشفى بنفسي.. وحتى الليل، أجريت لي عمليتان جراحيتان في عيني ووجهي، ثم تم نقلي إلى طهران مع بعض المصابين".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.