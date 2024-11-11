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إصابة شخصين في بيت لحم إثر حادث دهس والاحتلال يدفع بتعزيزات - أخبار كلمتك

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إصابة شخصين في بيت لحم إثر حادث دهس والاحتلال يدفع بتعزيزات - أخبار كلمتك

إصابة شخصين في بيت لحم إثر حادث دهس والاحتلال يدفع بتعزيزات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:03 مساءً - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم وأصابت شخصين بجروح طفيفة في حادث دهس محتمل.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحم تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين.

ودفعت قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة الخضر قرب بيت لحم بعد وقوع العملية.   

مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين

وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان.

وقالت شبكة «العربية»: "مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في معارك جنوبي لبنان، كذلك قتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في معارك غزة".

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.

إصابات جراء سقوط صواريخ بالجليل

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على منطقة كرمئيل. 

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات جراء سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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