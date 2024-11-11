الرابطة الطبية الأوروبية: غزة بحاجة لـ650 شاحنة مساعدات وإغاثة يوميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:03 مساءً - طالب الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، كل الدول ومنظمة الصحة العالمية بتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة.

زيادة نسب الوفيات بقطاع غزة

وأضاف عودة، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك زيادة في نسب الوفيات بـ قطاع غزة بسبب الجوع، موضحًا أنه سيستمر ارتفاع نسب الوفاة بالجوع بسبب انخفاض حجم المساعدات التي تدخل إلى فلسطين.

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ارتفاع الأمراض المعدية بقطاع غزة

وذكر، أن أكثر من 70% من المتوفين هم من الأطفال، بسبب الجوع وانتشار الأمراض المعدية، لافتًا، إلى أنّ ما يزيد عن 25 ألف جريح بقطاع غزة بحاجة إلى خروج من القطاع من أجل العلاج في الدول الأوروبية، متمما، بأن القطاع يحتاج إلى 650 شاحنة يوميا لمدة 10 سنوات لتعود غزة لـ50% مما كانت عليه.

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