الكرملين ينفي حدوث اتصال هاتفي بين بوتين وترامب بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - نفى الكرملين تقارير نشرتها وكالتا رويترز وصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حول إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر غير محددة الهوية، بأن ترامب أبلغ بوتين في المكالمة بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا. كما ذكرت رويترز أن ترامب انتقد الدعم الأمريكي لأوكرانيا وأشار إلى رغبته في إنهاء الحرب سريعًا.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "مثل هذه المكالمة لم تحدث"، مضيفًا أنه "لا توجد خطط ملموسة لإجراء محادثات بين الرئيسين."

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