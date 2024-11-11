إعلام عبري: قراصنة يخترقون هواتف قيادات الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لعدد من المسئولين الإسرائيليين في وزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الأسبق، بيني جانتس، وقالوا عنها إنها بعد أن تم اختراق هواتفهم.

البيانات الشخصية لمسؤول عسكري كبير وعالم نووي

بدورها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الإثنين إن "قراصنة يُعتقد أنهم تابعون للمخابرات الإيرانية كشفوا البيانات الشخصية لمسؤول عسكري كبير وعالم نووي عمل في مركز سوريك للأبحاث النووية".

وأضافت الصحيفة أن القراصنة نشروا صورا "التُقطت في سوريك، إلى جانب لقطات شاشة تكشف عن الأسماء المفترضة لعلماء نوويين آخرين مشاركين في مشروع مسرع الجسيمات في المنشأة".

ومن دون تحديد أسماء، ذكرت الصحيفة أن هؤلاء القراصنة زعموا أنهم اخترقوا الحساب الشخصي لمدير عام سابق لـ وزارة الدفاع الإسرائيلية، ونشروا صورا ووثائق خاصة، كما سربوا بيانات شخصية تخص سفيرا إسرائيليا حاليا وملحقا عسكريا سابقا في الولايات المتحدة، فضلا عن معلومات عن أفراد عائلات مسئولين إسرائيليين كبار.

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