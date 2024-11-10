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الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم - أخبار كلمتك

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الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم - أخبار كلمتك

الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”: إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم.

وأضاف الكرملين: التصريحات بشأن السلام وليس المواجهة هي التي تميز ترامب عن إدارة بايدن.

 

حل الأزمة الأوكرانية

وأمس، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام".

ويوم الخميس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دونالد ترامب لانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

 

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله أنه رجل شجاع  لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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