الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”: إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم.

وأضاف الكرملين: التصريحات بشأن السلام وليس المواجهة هي التي تميز ترامب عن إدارة بايدن.

حل الأزمة الأوكرانية

وأمس، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام".

ويوم الخميس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دونالد ترامب لانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله أنه رجل شجاع لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".

الجيش الأوكراني: قوات من كوريا الشمالية تستعد للقتال مع روسيا تصعيد جديد، روسيا تستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.