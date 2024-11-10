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رئيس الإمارات وأمير الكويت يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز العمل الخليجي المشترك - أخبار كلمتك

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رئيس الإمارات وأمير الكويت يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز العمل الخليجي المشترك - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات وأمير الكويت يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز العمل الخليجي المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:41 مساءً -  بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس  دولة الإمارات مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، العلاقات الأخوية ومسارات تطوير التعاون والعمل المشترك في المجالات المختلفة، بما يخدم المصالح المتبادلة وذلك في إطار الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

 

رئيس الإمارات في زيارة لدولة الكويت 

 جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها  رئيس الإمارات والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان في إطار زيارة دولة يقوم بها  إلى الكويت.

 

 ورحب  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في بداية الجلسة، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار على المستويات المختلفة.

واستعرض جوانب التعاون المختلفة ومستويات تطورها خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون التي تشهد نموًا مستمرًا يعزز الأولويات التنموية ورؤى البلدين الطموحة تجاه مستقبل أكثر ازدهارًا.

 

مواصلة البناء على العلاقات التاريخية المتجذرة

 وأكد صاحب  رئيس الدولة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حرصهما على مواصلة البناء على العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين وشعبيهما، وترتكز على أسس متينة من الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة وتنطلق من إيمانهما بوحدة المصير وأهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك لمصلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.


واستعرض الجانبان خلال جلسة المحادثات، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة التطورات في قطاع غزة ولبنان، مشددين في هذا السياق على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع والأولوية القصوى لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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