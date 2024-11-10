قوات جيش الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:12 صباحاً - الحرب على غزة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال اقتحم قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، مشيرةً إلى أن آليات الاحتلال جابت عدة شوارع، منها جلجوليا والواد، ومنطقة "دوار المرابطين"، والسوق وسط المدينة، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض مدينة قلقيلية لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمة منازل المواطنين واعتقالات.

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