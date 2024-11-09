غارتان إسرائيليتان على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - شن جيش الاحتلال، غارتين إسرائيليتين على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان.

وكانت أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، بأن حزب الله اللبناني أطلق 10 صواريخ اليوم باتجاه نهاريا وعكا والكريوت.

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد في قوات الاحتياط جي شبتاي (39 عامًا) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

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