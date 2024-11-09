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غارتان إسرائيليتان على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان - أخبار كلمتك

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غارتان إسرائيليتان على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان - أخبار كلمتك

غارتان إسرائيليتان على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - شن جيش الاحتلال، غارتين إسرائيليتين على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان.

وكانت أفادت  صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، بأن حزب الله اللبناني أطلق 10 صواريخ اليوم باتجاه نهاريا وعكا والكريوت.

 

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل 

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

 

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد في قوات الاحتياط جي شبتاي (39 عامًا) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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