ارتفاع قتلى انفجار كويتا بباكستان لـ 24 شخصا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - قتل ما لا يقل عن 24 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار قنبلة بمحطة للسكك الحديدية في مدينة كويتا بجنوب غربي باكستان، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ارتفاع قتلى انفجار كويتا بباكستان

وكويتا عاصمة إقليم بلوشستان الذي يواجه تصاعدا في هجمات متمردين انفصاليين لديهم دوافع عرقية، ما أدى إلى تفاقم القلق بشأن مشاريع تهدف إلى تنمية الموارد المعدنية غير المستغلة في الإقليم.

وقال معظم جاه أنصاري المفتش العام للشرطة في بلوشستان إن 24 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن، بسبب الانفجار الذي وقع في محطة السكك الحديدية التي عادة ما تكون مزدحمة في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه "رويترز" أن "الهدف كان أفرادا بالجيش من مدرسة المشاة"، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

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