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روسيا: وعود ترامب بحل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام" - أخبار كلمتك

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روسيا: وعود ترامب بحل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام" - أخبار كلمتك

روسيا: وعود ترامب بحل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت: إن وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام".

 ويوم الخميس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دونالد ترامب لانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله أنه رجل شجاع  لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".

تورط أمريكا في الحرب ضد روسيا

الجدير بالذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قال يوم الأربعاء، إنه لا يعلم بوجود خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لتهنئة دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية.

 وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن دولة غير صديقة متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد روسيا".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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