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إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا وإسرائيل - أخبار كلمتك

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إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا وإسرائيل - أخبار كلمتك

إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:12 صباحاً - ذكرت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن دونالد ترامب بدأ بالفعل في صياغة مسار جديد تجاه أوكرانيا وإسرائيل.


وكتبت الصحيفة: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يتولى منصبه قبل شهرين، لكنه يقوم بالفعل بتشكيل سياسة الولايات المتحدة في نقطتين ساخنتين رئيسيتين: إسرائيل وأوكرانيا".


وكما يشير المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، فإن التغيير في النظرة العالمية بعد الانتخابات الأمريكية حاد وبشكل خاص في أوكرانيا.

وذكّرت الصحيفة بأن ترامب وعد بحل القضية الأوكرانية خلال 24 ساعة. لذلك، ووفقًا للمقال، فإن فلاديمير زيلينسكي يحاول أن يكون نشطًا من أجل خلق ظروف أفضل لنفسه.

وأشار المنشور أيضًا إلى أن إسرائيل ستستفيد على الأرجح من فوز ترامب. 

وأكد أن "ترامب أشار بالفعل إلى أنه سيمنح إسرائيل مساحة أكبر لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، خاصة إذا أشارت طهران إلى أنها قد تغير سياستها وتسعى للحصول على أسلحة نووية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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