إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:12 صباحاً - ذكرت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن دونالد ترامب بدأ بالفعل في صياغة مسار جديد تجاه أوكرانيا وإسرائيل.



وكتبت الصحيفة: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يتولى منصبه قبل شهرين، لكنه يقوم بالفعل بتشكيل سياسة الولايات المتحدة في نقطتين ساخنتين رئيسيتين: إسرائيل وأوكرانيا".



وكما يشير المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، فإن التغيير في النظرة العالمية بعد الانتخابات الأمريكية حاد وبشكل خاص في أوكرانيا.

وذكّرت الصحيفة بأن ترامب وعد بحل القضية الأوكرانية خلال 24 ساعة. لذلك، ووفقًا للمقال، فإن فلاديمير زيلينسكي يحاول أن يكون نشطًا من أجل خلق ظروف أفضل لنفسه.

وأشار المنشور أيضًا إلى أن إسرائيل ستستفيد على الأرجح من فوز ترامب.

وأكد أن "ترامب أشار بالفعل إلى أنه سيمنح إسرائيل مساحة أكبر لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، خاصة إذا أشارت طهران إلى أنها قد تغير سياستها وتسعى للحصول على أسلحة نووية".

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