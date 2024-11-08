بايدن بطة عرجاء، مسمى مرحلة رئاسية لرجل خدع العرب والمسلمين بوعود زائفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:09 مساءً - البطة العرجاء، مصطلح سياسي أمريكي يطلق على المرحلة الانتقالية التي تعقب إعلان اسم الرئيس المنتخب، حتى تسلم مهام منصبه رسميا في 20 يناير.

مصطلح البطة العرجاء في السياسية الأمريكية

البطة العرجاء أو بالانجليزية (Lame duck) إشارة واضحة إلى الأيام الأخيرة لبقاء الرئيس في الحكم وهو هنا فى هذه الحالة جو بايدن، لحين استلام الرئيس المنتخب ترامب مهامه رسميا.

مصطلح "البطة العرجاء" يعنى ضمنيا، أن مسؤولا منتخبا أصبح في وضع ضعيف سياسيا بعدما تم انتخاب خليفته فى المنصب، وفقا لما ذكره موقع "شير أمريكا"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وحدد التعديل العشرون من الدستور الأمريكى، الذي تم التصديق عليه عام 1933، تاريخ التنصيب الجديد في 20 يناير، ولكن الانتخابات الرئاسية لا تزال تجري في أوائل نوفمبر.

وقال مدير مركز التاريخ الرئاسي في الجامعة الميثودية الجنوبية، جيفري ايه إنجل، إن تشكيل الحكومة وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة يستغرق بعض الوقت.

بايدن بطة عرجاء، كلمتك

وثمة سبب آخر يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر تقريبًا بين الرؤساء، وهو أنه بدلا من أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية بواسطة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة رسميًا من قبل المجمع الانتخابي بعد أسابيع من الانتخابات الشعبية.

هذا يعني أن الرؤساء لا يمكنهم تولي مناصبهم على الفور، إلا أنه يمكن للفائز المعلن الحصول على الأموال اللازمة لعملية انتقال السلطة وعلى إحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها.

استغلال المرحلة الانتقالية فى قرارات مصيرية

لكن خلال فترة البطة العرجاء - الانتقالية- يمكن للرئيس الأمريكى جو بايدن، أن يتخذ الكثير من القرارات المهمة، خلال الأسابيع العشرة الأخيرة من عهد ولايته الأولي، بما في ذلك رسم مستقبل السياسات الخارجية للولايات المتحدة، من دون أن يفرض التزامات على الإدارة المقبلة أو يقيد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يدخل إلى البيت الأبيض رسميًا في 20 يناير 2025.

وفعله الرئيس السابق باراك أوباما، عندما امتنعت أمريكا عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2234 في 23 ديسمبر 2016 باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 يونيو 1967 "غير شرعي ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".

وعلى غرار أوباما، يمكن لـ بايدن، إن أراد اغتنام فرصة انعقاد مجلس الأمن قريبًا للنظر في كيفية وقف الحرب في الشرق الأوسط. ويمكنه أن يختار عدم استخدام حق النقض "الكلمتك" ضد مشروع قرار أعدته فرنسا منذ أشهر للمطالبة بوقف النار، وربما فرض عقوبات ضد الأطراف الرافضة لقبول التهدئة، لكن المؤكد أنه لن يفعل وسوف تظل تصريحات هو وإدارته عن وقف الحرب مجرد بوق إعلامى فقد اختار الرجل أن يكون بطة عرجاء تجاه قضايا العرب والمسلمين فى كافة القضايا واكتفى بخداعهم بالوعود الزائفة طيلة فترة رئاسته وخلال العدوان على غزة ولبنان.

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