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أسوشيتيد برس: العدل الأمريكية تكشف اتهامات جنائية في خطة إيرانية لاغتيال ترامب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن وزارة العدل الأمريكية كشفت اتهامات جنائية في خطة إيرانية أحبطت لاغتيال ترامب قبل الانتخابات.

أمريكا تتهم إيران بوضع خطة لاغتيال ترامب قبل الانتخابات 

ومن جانبه قال وزير العدل الأمريكي: إن هناك جهات فاعلة في العالم تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي ومن بينها إيران.

وعلقت إيران على نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز مرشح الحزب الجمهوري،  دونالد ترامب بالانتخابات، وهو ما كانت تخشاه طهران.

وقالت الخارجية الإيرانية في وقت سابق: إن الانتخابات الأمريكية لا تعنينا، وأي كان من سيفوز ترامب أو هاريس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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