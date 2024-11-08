حماس تشيد بمنع إسبانيا رسو سفن تحمل أسلحة لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - أشادت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، بقرار الحكومة الإسبانية منع سفينتين، يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها.

إسبانيا تمنع سفينتين تحملان أسلحة إلى إسرائيل

ودعت الأمم المتحدة إلى "إصدار قرار يجرم ويحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، والضغط بكلّ الوسائل لإجباره على وقف حرب الإبادة وعدوانه المتواصل الشعبين الفلسطيني واللبناني".

أول تعليق من حماس على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية بعد أحداث أمستردام، وزير الداخلية الفرنسي: لن نلغي استضافة مباراة منتخبنا مع إسرائيل

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