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الاتحاد الأوروبي يعرض على أمريكا التعاون في حل الصراع بأوكرانيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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الاتحاد الأوروبي يعرض على أمريكا التعاون في حل الصراع بأوكرانيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يعرض على أمريكا التعاون في حل الصراع بأوكرانيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي عرض التعاون مع الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني وصراع الشرق الأوسط.

الاتحاد الأوروبي يعرض التعاون مع أمريكا

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست: "نحن مستعدون لتقوية العلاقات عبر الأطلسي والتعاون في مجالات مختلفة. أرى ثلاثة مجالات مهمة للتعاون: العلاقات الثنائية والتجارة وتقوية القاعدة الاقتصادية؛ والأمن والتحديات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية".

وأكد ميشيل أن قادة 27 دولة أوروبية بحثوا على هامش القمة غير الرسمية في بودابست العلاقات مع الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.

كما أشار ميشيل إلى أن هذه كانت فرصة جيدة لعدد من القادة للتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب.

وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح في الأصوات على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وكان ترامب انتقد، خلال حملته الانتخابية لدخول البيت الأبيض، تعامل بايدن مع الأزمة الأوكرانية، وحذر من أن ذلك يجعل الحرب العالمية الثالثة أكثر احتمالا، ومن أن كييف نهبت الولايات المتحدة بحصولها على أسلحة بمليارات الدولارات مجانا. 

وقال إنه يستطيع حل الصراع بسرعة، وإحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم يكشف عن الكيفية التي سيفعل بها ذلك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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