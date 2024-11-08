رئيس الوزراء البلجيكي يدعو أوروبا للدفاع عن مصالحها أمام إدارة ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:25 مساءً - قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تتحد وتدافع عن مصالحها أمام إدارة دونالد ترامب.

بلجيكا تدعو أوروبا للدفاع عن مصالحها أمام إدارة ترامب

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي: “لقد اختار الشعب الأمريكي رئيسه، وعلينا أن نحترمه، لكن السؤال هنا هو كيف ينبغي أن يكون تعاملنا وحوارنا مع الولايات المتحدة؟. يجب أن نحافظ على تآزرنا وتوحدنا في المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتبع سياسة نشطة، ويسعدنا أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أجريا اتصالات ذات صلة".

وخلال حديثه في قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي، قال ألكسندر دي كرو:" يجب أن يكون لدينا حوار مفتوح ولكن يجب أن نحمي مصالحنا الخاصة، على أساس موقفنا القوي كأوروبيين".

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