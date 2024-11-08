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رئيس الوزراء البلجيكي يدعو أوروبا للدفاع عن مصالحها أمام إدارة ترامب - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء البلجيكي يدعو أوروبا للدفاع عن مصالحها أمام إدارة ترامب - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء البلجيكي يدعو أوروبا للدفاع عن مصالحها أمام إدارة ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:25 مساءً - قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تتحد وتدافع عن مصالحها أمام إدارة دونالد ترامب. 

بلجيكا تدعو أوروبا للدفاع عن مصالحها أمام إدارة ترامب

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي: “لقد اختار الشعب الأمريكي رئيسه، وعلينا أن نحترمه، لكن السؤال هنا هو كيف ينبغي أن يكون تعاملنا وحوارنا مع الولايات المتحدة؟. يجب أن نحافظ على تآزرنا وتوحدنا في المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتبع سياسة نشطة، ويسعدنا أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أجريا اتصالات ذات صلة".

وخلال حديثه في  قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي، قال  ألكسندر دي كرو:" يجب أن يكون لدينا حوار مفتوح ولكن يجب أن نحمي مصالحنا الخاصة، على أساس موقفنا القوي كأوروبيين".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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