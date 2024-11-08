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رعب إسرائيلي، صافرات الإنذار تدوي في 50 مدينة وبلدة - أخبار كلمتك

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رعب إسرائيلي، صافرات الإنذار تدوي في 50 مدينة وبلدة - أخبار كلمتك

رعب إسرائيلي، صافرات الإنذار تدوي في 50 مدينة وبلدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:52 مساءً -  قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

 

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

 وقال جيش الاحتلال في بيان إن الرائد في قوات الاحتياط غي شبتاي (39 عاما) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

 

مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في معارك بجنوب لبنان

 وأمس الخميس اعترف جيش الاحتلال بمقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في معارك بجنوب لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الموقع الإلكتروني للجيش كشف اليوم عن إصابة 10 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 منهم أصيبوا بمعارك لبنان و2 في قطاع غزة، بينما أصيب 21 جنديا في معارك الجبهتين أمس.

 

إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة وجنوب لبنان

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته في معارك مع حزب الله جنوب لبنان

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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