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أحداث أمستردام، إسرائيل حذرت هولندا من هجمات محتملة - أخبار كلمتك

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أحداث أمستردام، إسرائيل حذرت هولندا من هجمات محتملة - أخبار كلمتك

أحداث أمستردام، إسرائيل حذرت هولندا من هجمات محتملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:36 مساءً -  أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه تم تحذير السلطات الهولندية مسبقا بشأن هجمات محتملة ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الإعلام والشتات كانت على علم سلفا بخطط لإلحاق إصابة بمشجع إسرئيلي معين يقال إنه يعمل لدى شرطة الحدود الإسرائيلية.

وينطبق نفس الأمر على هجوم مخطط له على فندق يقيم به مشجعو كرة القدم الإسرائيليين، وتم إخطار السلطات الهولندية بهذا أيضا.

 

 وأفادت تقارير بأن وزارة الإعلام والشتات كانت تتوقع حدوث أعمال عنف في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام ساحة يوهان كرويف قبل انطلاق مباراة ناديي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام، وشاركت هذه المعلومات مع هولندا.

 

وحظر مجلس المدينة الاحتجاج وحدد موقعا آخر للمسيرة.

ووفقا للشرطة الهولندية، حاول نحو 200 متظاهر الوصول إلى أمام الساحة مساء أمس الخميس.

يأتي ذلك فيما ذكرت الشرطة في العاصمة أمستردام أن 5 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب.

وكشفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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