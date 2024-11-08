استشهاد 23 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالي القطاع.

70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال.

ارتكاب مجزرة جديدة في غزة

وأمس، قال الدفاع المدني في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة في شمالي القطاع راح ضحيتها 27 شهيدا.

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال بسلاح قاذف للقنابل، شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامب، وجيش الاحتلال يعاقبه

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