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كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال - أخبار كلمتك

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كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، إنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس في بيت لاهيا بقطاع غزة.

 

انفجارات عنيفة تستهدف آليات الاحتلال في طولكرم 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.


 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة. 

 

الاحتلال يوقف عنصرين من الشرطة الفرنسية، ووزير خارجية فرنسا يرفض دخول كنيسة بالقدس

سرايا القدس تستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالرصاص وتحقق إصابات مباشرة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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