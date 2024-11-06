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وزير الخارجية يتسلم رسالة من رئيس الكاميرون إلى الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتسلم رسالة من رئيس الكاميرون إلى الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتسلم رسالة من رئيس الكاميرون إلى الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:10 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مصر من أول الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الكاميرون في عام 1961، ومنذ ذلك الحين تجمعنا علاقات قوية وممتدة عبر عدة عقود مع الكاميرون.

استعداد مصر لدعم الكاميرون في مجال الرعاية الصحية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم بقصر التحرير للدكتور بدر عبد العاطى مع لوجون مبيلا وزير خارجية الكاميرون، في إطار أعمال اللجنة المصرية الكاميرونية التي تنعقد بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين، 

وأكد عبد العاطى استعداد مصر لدعم الكاميرون في مجال الرعاية الصحية وبصفة خاصة التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة فيروس "سي"، لا سيما أن مصر لديها تجربة عظيمة ورائدة في العالم كله.

وأضاف "عبدالعاطي" أنه تسلم رسالة من الرئيس الكاميروني إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرسالة تعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكاميرونية لأول مرة منذ عدة أعوام.

وأوضح، أنه تم عقد اليوم الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكاميرونية لأول مرة منذ عدة أعوام، بسبب جائحة كورونا والعديد من التطورات الإقليمية والدولية الداخلية التي حالت دون عقد الجولة المشتركة خلال الأعوام الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، أنه اتفق مع نظيره الكاميروني على الحفاظ على انتظام وتيرة انعقاد اللجنة المشتركة لتعقد سنويًا، متطلعًا لزيارة العاصمة ياوندي في العام القادم لرئاسة وفد مصر في الدورة الثامنة للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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