الصين تهنئ أمريكا بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:52 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن جمهورية الصين الشعبية تحترم خيار الشعب الأمريكي وتهنئ دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الصين تهنئ ترامب



وقالت الوزارة في بيان تعقيبا على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة: "نحن نحترم خيار الشعب الأمريكي ونهنئ ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

العلاقات الصينية الأمريكية

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج: "ستواصل الصين بناء العلاقات الصينية الأمريكية مع التركيز على التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين".

يذكر أن الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة دونالد ترامب، كان قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة "ستكون على وفاق" مع الصين وروسيا وستتجنب حربا عالمية ثالثة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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