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مذكرتا تفاهم، انعقاد اللجنة المصرية-الكاميرونية برئاسة وزيري الخارجية بالقاهرة (صور) - أخبار كلمتك

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مذكرتا تفاهم، انعقاد اللجنة المصرية-الكاميرونية برئاسة وزيري الخارجية بالقاهرة (صور) - أخبار كلمتك

مذكرتا تفاهم، انعقاد اللجنة المصرية-الكاميرونية برئاسة وزيري الخارجية بالقاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - عقدت اللجنة المصرية الكاميرونية المشتركة برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و"Lejeune Mbella Mbella" وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون يومى ٥ و٦ نوفمبر بالقاهرة.  

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 وأجرى الوزيران مقابلة ثنائية منفردة، أعقبها جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية ومسارات التعاون القائمة بين الجانبين في كافة المجالات، فضلًا عن تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا محل الاهتمام المشترك. 

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كما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرتى تفاهم؛ الأولى بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية اللجنة الكاميرونية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ والثانية بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى ومعهد العلاقات الدولية بالكاميرون، كما وقعا على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة وبيان مشترك للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة. ثم عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في ختام فعاليات اللجنة المشتركة.

وأكد الجانبان حرصهما على توطيد العلاقات على كافة المستويات سواء الحكومي أو البرلماني أو القطاع الخاص، وتناولا أهمية تفعيل جمعية الصداقة المصرية الكاميرونية البرلمانية وعقد منتدى رجال الأعمال بين البلدين، فضلًا عن مساندة مصر لجهود الكاميرون في مكافحة التنظيمات الإرهابية في ضوء الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

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كما تم التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مصر والكاميرون على الصعيد متعدد الأطراف داخل المنظمات الإقليمية والدولية، دعما لمصالح وأولويات الدول الأفريقية ولتنفيذ أهدافها التنموية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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