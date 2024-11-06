حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة.

 

  الكرملين منفتح علي الحوار مع أمريكا

وقال بيسكوف للصحفيين: "أكد الرئيس بوتين مرارا أنه منفتح على الحوار البناء على أساس العدالة والمساواة والاستعداد لمراعاة المخاوف لدى الطرفين، يتمسك الرئيس بوتين بهذا الموقف".

 وتابع: "في الوقت الراهن لدى الإدارة الأمريكية موقف معاكس تماما، وسنرى ما سيحدث في يناير"، أي (بعد تنصيب ترامب).

وردا على سؤال ما إذا كانت العلاقات بين موسكو وواشنطن ستزداد سوءا في حال لم يهنئ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي المنتخب بفوزه، أوضح بيسكوف: "يكاد يكون من المستحيل أن تزداد سوءا، فهذه العلاقات في أدنى مستوياتها تاريخيا".

وبحسب بيسكوف، يعتمد تطور العلاقات بين موسكو وواشنطن في المستقبل "على القيادة المقبلة للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم الكرملين أن تفاؤل السياسيين الروس بشأن فوز دونالد ترامب يعود إلى تطلعاته السلمية على الساحة الدولية.

وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح من الأصوت على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

txt

بعد فوز ترامب، الذهب ينخفض 80 دولارا في الأوقية

txt

وول ستريت تفتح على ارتفاعات قياسية بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

 ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق