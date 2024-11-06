ترامب: لن نخذل الشعب الأمريكي وسنعمل على إصلاح الولايات المتحدة لتكون عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية، أنه أمام مهمة ليست سهلة وسيبذل أقصى جهد لتنفيذ المهام والمسؤوليات والإيفاء بالوعود.

سيعمل على إصلاح الولايات المتحدة

وركز على أنه سيعمل على إصلاح الولايات المتحدة لتكون عظيمة مرة أخرى ولن يخذل الشعب الأمريكي وسيكون لبلاده حدود قوية.

ويعد دونالد ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب فى وقت سابق اليوم خلال كلمته بعد إعلان فوزة “نحن أمام لحظة رائعة ونشهد أفضل حركة سياسية في التاريخ”.

حققنا نصرًا سياسيًّا

وأضاف: لقد صنعنا التاريخ لبلادنا ولقد حققنا نصرًا سياسيًّا لم تشهده الولايات المتحدة من قبل. ما حققناه يعد نصرا عظيما للشعب الأمريكي وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.

وأوضح أنه حقق فوزًا كبيرًا بالولايات المتأرجحة وسيحقق 305 أصوات بالمجمع الانتخابي.

سنواصل السيطرة على الكونجرس

ونوه إلى أن الولايات المتحدة أعطته قوة وتكليفًا كبيرًا مؤكدًا: "لقد عدنا مرة أخرى للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وركز على أن حزبه سيواصل السيطرة على الكونجرس وأعرب عن شكره لكل من صوت له في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن ترامب عن اسم نائبه قائلًا: بإمكاني أن أقول الآن إن جي دي فانس هو نائب رئيس الولايات المتحدة.

أول تعليق من حلف الناتو على فوز ترامب في خطاب فوزه بالانتخابات الأمريكية، ترامب يعلن رسميًا عن اسم نائبه

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