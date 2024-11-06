في خطاب فوزه بالانتخابات الأمريكية، ترامب يعلن رسميًا عن اسم نائبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في كلمة أعلن فيها فوزه “نحن أمام لحظة رائعة ونشهد أفضل حركة سياسية في التاريخ”.

حققنا نصرا سياسيا

وأضاف: لقد صنعنا التاريخ لبلادنا ولقد حققنا نصرا سياسيا لم تشهده الولايات المتحدة من قبل.

واستطرد: ما حققناه يعد نصرا عظيما للشعب الأمريكي وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.

وأوضح أنه حقق فوزا كبيرا بالولايات المتأرجحة وسيحقق 305 أصوات بالمجمع الانتخابي.

سنواصل السيطرة على الكونجرس

ونوه إلى أن الولايات المتحدة أعطته قوة وتكليفا كبيرا مؤكدا "لقد عدنا مرة أخرى للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وركز على أن حزبه سيواصل السيطرة على الكونجرس وأعرب عن شكره لكل من صوت له في الانتخابات الرئاسية.,

وأعلن ترامب عن اسم نائبه قائلا: بإمكاني أن أقول الآن إن جي دي فانس هو نائب رئيس الولايات المتحدة.

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