ترامب: أتعهد بأقوى جيش ولن نسعى للحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - فوز ترامب، تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية: بالعمل على خفض الضرائب.

منع التدفق عبر الحدود

وأوضح أنه سيعمل على منع التدفق عبر الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب: يجب أن نجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.

ترامب يحقق أرقامًا غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف: حققنا أرقاما غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأتعهد للأمريكيين بالعمل الجاد.

وركز على أنه سيكون للولايات المتحدة تعليم أفضل وأقوى جيش مشددًا على أنه لن يسعى للحرب.

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