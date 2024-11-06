أول تعليق من حماس على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - علقت حركة حماس، اليوم الأربعاء على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية قائلة: فوز ترامب سيضعه أمام اختبار تحقيق وعده بوقف الحرب".

ترامب يتعهد بإنهاء الحروب حول العالم

وكان دونالد ترامب قد تعهد مسبقًا بدعم إسرائيل حتى تحقق النصر مؤكدًا على أنه سينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا ما أكده ترامب في أول خطاب له؛ أن وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حد للحروب في العالم.

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