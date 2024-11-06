رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب رئيسنا المنتخب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - هنأ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون اليوم الأربعاء "الرئيس المنتخب" دونالد ترامب، بعدم إعلان فوزه رغم عدم حسم الشبكات الأخرى نتيجة السباق إلى البيت الأبيض بعد.

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية

وقال جونسون: "دونالد ترامب هو الآن رئيسنا المنتخب الذي اختاره الشعب الأمريكي لفترة مثل هذه الفترة".

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب: "أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47".

حققنا نصرًا سياسيًّا لم تشهد بلادنا مثله من قبل

وتابع: "حققنا نصرًا سياسيًّا لم تشهد بلادنا مثله من قبل".

وقال ترامب: " حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".

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