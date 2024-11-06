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كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد - أخبار كلمتك

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كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد - أخبار كلمتك

كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً -  أعلن دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن فوزه بالانتخابات الأمريكية، مهنأ نائبه جي دي فانس، خلال كلمة ألقاها اليوم أمام أنصاره في مقر حملته بفلوريدا. 

فمن  هو جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد؟

 ولد  جي دي فانس  سنة 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، وهو سيناتور من أوهايو، وتخرج من مدرسة ميدلتاون الثانوية عام 2003 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة ولاية أوهايو عام 2009.

وحصل جي دي فانس على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل عام 2013، وعمل في قوات مشاة البحرية الأمريكية من 2003 إلى 2007، وقد خدم في عملية حرية العراق.

وانتخب جي دي فانس  لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022 لفترة تنتهي في 3 يناير 2029، وأصبح أحد أقوى المدافعين عن أجندة ترامب، لا سيما في ما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.

 

تحول جي دي فانس من أكبر ناقد لمؤيد لترامب  

وانتقد جي دي فانس ترامب خلال انتخابات 2016، وقد كتب في إحدى مقالاته  حينها  أن "المقترحات السياسية الفعلية لترامب، كما هي، تتراوح من غير الأخلاقية إلى السخيفة. كما وصف فانس في اللقاءات الإعلامية ترامب بأنه "هيروين ثقافي" و"أفيون للجماهير".

وفي أكتوبر 2016، وصف جي دي  فانس ترامب بأنه "بغيض" في منشور على تويتر، ووصف نفسه بأنه "شخص ضد ترامب بشكل دائم". وفي رسالة خاصة على فيسبوك وصف ترامب بأنه "هتلر أمريكا".

وفي  2018، بدأ  جي دي فانس في تغيير رأيه نحو ترامب قائلا إن ترامب "هو واحد من القادة السياسيين القلائل في أمريكا الذين يدركون الإحباط الموجود في أجزاء كبيرة من أوهايو، بنسلفانيا، شرق كنتاكي.

وهكذا دعم فانس ترامب في عام 2020 وفي يوليو 2021، واعتذر عن وصف ترامب بأنه "بغيض" وحذف المنشورات من عام 2016 التي كان ينتقد فيها ترامب تويتر.

واختار دونالد ترامب جي دي فانس كنائب له في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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