ماكرون يعلن استعداده للعمل مع ترامب خلال فترة حكمة لأمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - هنأ الرئيس الفرنسي ماكرون دونالد ترامب بعد إعلانه أنه أصبح الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه سيقوم بالعمل معه خلال مدة الأربع سنوات التي سيحكم فيها أمريكا.

ماكرون يهنيء ترامب

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون: تهانينا للرئيس دونالد ترامب، على استعداد للعمل معًا كما كنا قادرين على القيام به لمدة أربع سنوات، مع قناعاتك ومع قناعاتي، مع الاحترام والطموح، لمزيد من السلام والازدهار".



كما هنأ رئيس النمسا ترامب، بعد إعلانه أنه الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب الرئيس 47 للولايات المتحدة

يذكر أن دونالد ترامب أعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس 47 لأمريكا. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلِّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل إعلان ترامب حسمه مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث إن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لمرشحة الحزب الديمقراطي لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد إعلان دونالد ترامب فوزه بالرئاسة.

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