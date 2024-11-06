نتنياهو يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية.

دونالد ترامب يحسم الانتخابات الأمريكية

وأعلن دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأكد أن وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم.

كما أعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.

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