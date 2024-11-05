تناقض صارخ، إعلانات هاريس الانتخابية عن غزة وإسرائيل تتغير بحسب مكان الإقامة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:22 مساءً - توصل تحقيق لفريق "KFile" في CNN إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تستهدف الناخبين في الولايات المتأرجحة برسائل مختلفة تمامًا عن غزة وإسرائيل، بحسب مكان إقامتك في الولايات المتحدة.

أكبر عدد من السكان العرب في أمريكا

وبحسب «CNN»، ففي إعلان يستهدف ميشيجان، التي تضم أكبر عدد من السكان العرب في أمريكا، تظهر هاريس بشكل داعم لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي إعلان آخر يستهدف بنسلفانيا، فإن هاريس تظهر فيه وهي تقول "أدعم دائمًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وسأعمل دائمًا على ضمان تمتع إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها، لأن شعب إسرائيل يجب ألا يواجه أبدًا مرة أخرى الرعب الذي أحدثته حماس في 7 أكتوبر"، وذلك وفق تعبيرها.

ويناقش كبير محرري فريق "KFile" في CNN، أندرو كوسينسكي، ما توصلوا إليه مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت، في مقطع الفيديو.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

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