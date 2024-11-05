داعم لليهود، من هو رجل أمريكا الأول حال فوز كامالا هاريس في الانتخابات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حال فوز نائبة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشحة الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس بالمارثون الانتخابي ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة، وإلى جانبها يدخل اسم زوجها دوج إيمهوف التاريخ.

وسيكون المحامي السابق البالغ من العمر 60 عامًا، أول حائز لـ لقب "الرجل الأول بأمريكا أو السيد الأول" في تاريخ الولايات المتحدة، وسيكون أيضًا الزوج اليهودي الأول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد إيمهوف زوج أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجب ابنه كول وابنته إيلا من زواجه الأول، لكنه لم ينجب من المرشحة الديمقراطية وهو الزواج الأول بالنسبة لها، لكنها وثقت علاقتها مع أطفال زوجها، الذين يطلقون عليها اسم "مومالا"، وهو مزيج من اسمها الأول، كامالا وأمي.

معلومات عن زوج كامالا هاريس

ولد إيمهوف البالغ 59 عاما في بروكلين ونشأ في ماتاوان بولاية نيوجيرسي، قبل أن تنتقل عائلته إلى كاليفورنيا عندما كان مراهقا، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

التحق بكلية الحقوق في لوس أنجلوس وترقى في صفوف شركات المحاماة الكبرى، بما في ذلك VenableوDLA Piper، حيث أصبح شريكا.

كما كسب ما يصل إلى 1.2 مليون دولار سنويا، قبل أن يتنحى في عام 2020 لتجنب تضارب المصالح.

تزوج من كاميلا هاريس في عام 2014، وبينما يسعد إيمهوف بمشاركة قصص خطوبتهما وعلاقتهما، فقد وصف أيضا التناقض بشأن إيقاف حياته المهنية مؤقتا، وبحثه عن طرق لإحداث تأثير من خلال الخدمة العامة.

كذلك قدم دعما قويا لزوجته طوال الحملات، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020، ووسط الهجمات الحزبية التي تزايدت مع انضمام هاريس إلى المنافسة الرئاسية.

وتحدث دوج إيمهوف أيضا عن تجسيد القضية الأكبر المتمثلة في المساواة بين الجنسين من خلال زواجهما، حيث تم تبني التضحية باسم الدعم.

الأدوار الرسمية

ومثل جيل بايدن، السيدة الأولى، عمل إيمهوف بينما كانت زوجته تخدم في الإدارة، حيث حصل على وظيفة زائر في واشنطن لتدريس القانون في جامعة جورج تاون.

وتولى بصفته الرسمية عددا من المسؤوليات الموكلة إليه، بما في ذلك الإشراف على مقر نائب الرئيس وإدارة فرقة من المساعدين.

وهو يحتفظ بمكتب في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي، بجوار البيت الأبيض، وتحدث بفخر عن الفرص الرسمية الأخرى مثل قيادة الوفود لحضور مراسم التنصيب الرئاسية في الخارج في كوريا الجنوبية والفلبين.

كذلك تطلع إيمهوف إلى تطبيق خلفيته القانونية وخبرته المجانية في توجيه سياسة الإدارة بشأن توسيع المساعدة القانونية وفي العمل مع قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل والمائدة المستديرة المشتركة بين الوكالات للمساعدة القانونية.

توجيه جهود الإدارة الأمريكية ضد معاداة السامية

وحتى قبل الحرب في غزة العام الماضي، استغل إيمهوف دوره كأول زوج يهودي لنائبة الرئيس لاتخاذ مبادرات مثل دعوة القادة اليهود إلى الاجتماع في البيت الأبيض والمساعدة في توجيه جهود الإدارة ضد معاداة السامية.

في هذا الدور، شن إيمهوف بالتنسيق مع الكونجرس هجوما ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاء مثل نيك فوينتيس الذين روجوا لآراء معادية للسامية.

وقام أيضًا بحشد الدعم للجالية اليهودية الأمريكية بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل من قبل حماس، وهو الموقف الذي أصبح أكثر إثارة للدهشة مع ظهور هاريس كواحدة من أكثر منتقدي إدارة بايدن صراحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لاسيما أنها عارضت علنًا العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

زوج كاميلا هاريس يعترف بالخيانة

وكان دوج إيمهوف، قد اعترف في شهر أغسطس الماضي بأنه خان زوجته الأولى وكان على علاقة غرامية خلال زواجه الأول، وهي الفترة التي قال إنه يتحمل "المسؤولية" عنها.

وقال في بيان نقله موقع "بوليتيكو": "خلال زواجي الأول، مررت أنا وكيرستن ببعض الأوقات الصعبة بسبب أفعالي. لقد تحملت المسؤولية، وفي السنوات التي تلت ذلك، عملنا على حل الأمور كعائلة وخرجنا أقوى".

وجاء رد إيمهوف، بعد أن ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه كان على علاقة بإحدى معلمات ابنته الصغيرة في ذلك الوقت، مما أدى في النهاية إلى نهاية زواجه الأول في عام 2009.

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