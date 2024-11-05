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بالرصاص الحي، تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل بعد قرار نتنياهو بإقالة وزير الأمن - أخبار كلمتك

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بالرصاص الحي، تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل بعد قرار نتنياهو بإقالة وزير الأمن - أخبار كلمتك

بالرصاص الحي، تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل بعد قرار نتنياهو بإقالة وزير الأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - شهدت مناطق في إسرائيل، خاصة شمالي حيفا وتل أبيب، تصاعدًا في الاحتجاجات بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن يوآف جالانت.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على أحد المتظاهرين المسنين في شمال حيفا، بينما قامت بتفريق مظاهرات أخرى في تل أبيب بالقوة.

وفي خطوة تصعيدية، أغلق محتجون غاضبون طريق أيالون المركزي في تل أبيب، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، تعبيرًا عن رفضهم لقرار إقالة جالانت الذي يُعتبر شخصية محورية في الأمن الإسرائيلي.

من جهته، نفى نتنياهو وجود أي نية لإقالة رئيس أركان الجيش أو رئيس جهاز الشاباك، وسط تكهنات حول مستقبل قيادة الأمن في البلاد. 

وفي الولايات المتحدة، أعرب البيت الأبيض عن دهشته الشديدة إزاء القرار، وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن جالانت كان شريكًا مهمًا في جميع القضايا المتعلقة بأمن إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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