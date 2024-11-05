رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: نسعى للسيطرة على الكونجرس بغرفتيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - الانتخابات الأمريكية 2024، قال تشارلز ويلسون، رئيس الحزب الديمقراطي في العاصمة الأمريكية “واشنطن”، إن الكثيرين لا ينتبهون تماما إلى الكونجرس رغم أهميته، والحزب الديمقراطي يسعى لكسب مجلس النواب، وهناك الكثير من العمليات والزخم التي تدور داخل أروقة الحزب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ هناك بعض التغييرات ولا سيما في ولاية تكساس وميرلاند.

سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيخ

وأضاف "ويلسون"، خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحزب الديمقراطي لن يسيطر على مجلس النواب فقط، ولكن الشيوخ أيضا، حيث سيكون هناك مساواة في كلا المجلسين، وعندما تفوز كامالا هاريس في الانتخابات ستستمر في العمل مع الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الشأن، وحدوث عدالة وتوازن.

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رسالة الشعب الأمريكي

وأشار إلى أنه متشوق ولديه الكثير من الآمال، وكل ما يظهر الليلة سيكون له تأثير كبير، والشعب الأمريكي سيكون له رسالة مليئة بالإيجابية للعالم أجمع خلال هذه الانتخابات، بعيدا عن السرديات التي تهاجم حقوق النساء.

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