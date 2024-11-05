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رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: نسعى للسيطرة على الكونجرس بغرفتيه - أخبار كلمتك

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رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: نسعى للسيطرة على الكونجرس بغرفتيه - أخبار كلمتك

رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: نسعى للسيطرة على الكونجرس بغرفتيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - الانتخابات الأمريكية 2024، قال تشارلز ويلسون، رئيس الحزب الديمقراطي في العاصمة الأمريكية “واشنطن”، إن الكثيرين لا ينتبهون تماما إلى الكونجرس رغم أهميته، والحزب الديمقراطي يسعى لكسب مجلس النواب، وهناك الكثير من العمليات والزخم التي تدور داخل أروقة الحزب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ هناك بعض التغييرات ولا سيما في ولاية تكساس وميرلاند.

 

سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيخ

وأضاف "ويلسون"، خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحزب الديمقراطي لن يسيطر على مجلس النواب فقط، ولكن الشيوخ أيضا، حيث سيكون هناك مساواة في كلا المجلسين، وعندما تفوز كامالا هاريس في الانتخابات ستستمر في العمل مع الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الشأن، وحدوث عدالة وتوازن.

رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: القضايا الداخلية همّ الناخب الأمريكي في الوقت الحالي

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رسالة الشعب الأمريكي

وأشار إلى أنه متشوق ولديه الكثير من الآمال، وكل ما يظهر الليلة سيكون له تأثير كبير، والشعب الأمريكي سيكون له رسالة مليئة بالإيجابية للعالم أجمع خلال هذه الانتخابات، بعيدا عن السرديات التي تهاجم حقوق النساء.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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