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يسخر منها المصريون، معنى مصطلح الولاية المتأرجحة في انتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

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يسخر منها المصريون، معنى مصطلح الولاية المتأرجحة في انتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

يسخر منها المصريون، معنى مصطلح الولاية المتأرجحة في انتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - سخر المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي من مصطلح "الولاية المتأرجحة" ونسب بعضهم المسمى إلى محافظات أو مدن مصرية كنوع من الدعابة السياسية التي تزامنت مع انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

وخلال السطور التالية ترصد "كلمتك" المعنى السياسي لـ الولايات المتأرجحة، ومدى تأثيرها على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحسم الفوز لصالح مرشح جمهوري أو ديمقراطي.

معنى مصطلح الولاية المتأرجحة 

وحسب شرح سابق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يبرز مصطلح "الولايات المتأرجحة" أو ما يعرف بـ"swing states" باعتبار أنها ولايات غير محددة الطابع أو الميول لحزب محدد، والتي تعتبر في غاية الأهمية ومسرح التنافس الحقيقي بين المرشحين بسباق الرئاسة الأمريكية.

 

الولاية المتأرجحة هي عبارة عن الولايات التي يتمتع فيها الجمهوريون والديمقراطيون الحزبان الرئيسيان بأمريكا، بنسب دعم متشابهة من قبل الناخبين، وتعتبر مهمة عند فرز الأصوات النهائي، حيث إنها تساهم بما مجموعه 66 صوتا انتخابيا.

عدد الولايات المتأرجحة والأصوات التي تمتلكها 

الولايات المتأرجحة تتكون من كل من أريزونا التي تملك 11 صوتا انتخابيا وفلوريدا التي تملك 29 صوتا انتخابيا ونيفادا بأصواتها الانتخابية الستة وولاية نبراسكا ذات الصوت الواحد ونيوهامشر بأربع أصوات بالإضافة إلى كارولاينا الشمالية التي تمتلك 15 صوتا انتخابيا.

 

ويشار إلى أن المرشح الفائز سواء كامالا هاريس أو دونالد ترامب، سيحتاج إلى 270 صوتا انتخابيا وهي منظومة تتبعها أمريكا في انتخاباتها باعتبار أن لكل ولاية عددا من الأصوات الانتخابية تعتمد على عدد السكان فيها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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