الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إقبال كثيف من كبار السن وذوي الإعاقة من عرب ميشيجان الأمريكية للإدلاء بأصواتهم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إقبال كثيف من كبار السن وذوي الإعاقة من عرب ميشيجان الأمريكية للإدلاء بأصواتهم - أخبار كلمتك

إقبال كثيف من كبار السن وذوي الإعاقة من عرب ميشيجان الأمريكية للإدلاء بأصواتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:07 مساءً - الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 06:53 م 11/5/2024 6:53:31 PM

إقبال كثيف من كبار
إقبال كثيف من كبار السن وذوى الإعاقة من عرب ميشيجان الأمريكي

الانتخابات الأمريكية 2024، قال ياسر نورالدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية ميشيجان الأمريكية، إنه ينقل المشهد الانتخابي من أمام إحدى اللجان الانتخابية، وهي مدرسة ابتدائية، تقع في مدينة ديربورن، والتى فتحت أبوابها كباقي اللجان في تمام الساعة السابعة بتوقيت الساحل الشرقي، والإقبال عليها كما هو واضح يعتبر جيدا إلى حد ما، مقارنة بالمدرسة الأخرى الذي كان متواجدا فيه ببداية اليوم.

 

تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية ميشجان

وأضاف "نور الدين"، خلال رسالة على الهواء، أن اللافت أن هناك تصويتا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، فالوعي العربي كبير للغاية، لافتا إلى أنه استطاع الحصول على ورقة الاقتراع الذي يختار فيها الناخب للمرشح الرئاسي، هذه البطاقة بها نسخة مدون بها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.

 

أصوات ولاية ميشجان في المجمع الانتخابي الأمريكي

وأشار إلى أن ولاية ميشيجان تتكون من 15 صوتا في المجمع الانتخابي، وكانت قد رجحت كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 2016، ومنذ عام 1992 وهذه الولاية ديمقراطية، ولم يجعلها متأرجحة إلا "ترامب" في 2016.

 

مسئولون بولاية ميتشيجان: عمليات التصويت تسير بسلاسة

وأكد مسئولون بولاية ميشيجان أن عمليات التصويت تسير بسلاسة ولا بلاغات عن تسجيل حوادث أو إغلاقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق