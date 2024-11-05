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إقبال تاريخي على صناديق الاقتراع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية - أخبار كلمتك

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إقبال تاريخي على صناديق الاقتراع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية - أخبار كلمتك

إقبال تاريخي على صناديق الاقتراع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - الانتخابات الأمريكية 2024، كشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بنسلفانيا، أن عملية التصويت بدأت في بنسلفانيا منذ السابعة صباحا، وأن ساعات الاقتراع تجاوزت الـ 3 ساعات، وفي الدقائق الأولى من التصويت، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، كان هناك طابور طويل للغاية أمام هذا المركز.

 

تصويت تاريخي في ولاية بنسلفانيا

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الإقبال على التصويت يبدو تاريخيا في بنسلفانيا، كما وصفته حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فمنذ الدقيقة الأولى من فتح أبواب الاقتراع في الولاية بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة على رأس الساعة يحث فيها الناخبين للخروج والتصويت.

 

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عدد أصوات ولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي

وأشار إلى أن فتح مراكز الاقتراع في بنسلفانيا يعتبر أمرا كبيرا ومهما نظرا لأهمية الولاية، التي يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 19 صوتا، لتتربع على قمة الولايات المتأرجحة من حيث أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي بجانب كونها خامس أكبر ولاية من حيث أعداد الأصوات بالمجمع الانتخابي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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