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الراتب والامتيازات، إجمالي ما يحصل عليه الرئيس الأمريكى فى العام - أخبار كلمتك

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الراتب والامتيازات، إجمالي ما يحصل عليه الرئيس الأمريكى فى العام - أخبار كلمتك

الراتب والامتيازات، إجمالي ما يحصل عليه الرئيس الأمريكى فى العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - تشهد الولايات المتحدة، اليوم، عملية الاقتراع فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، لتحديد اسم الرئيس الجديد للبلاد لولاية رئاسية مدتها 4 أعوام، تعد الثانية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب حال فوزه، والأولى للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فى حال تمكنت من هزيمة غريمها الجمهوري.

 

قيمة راتب الرئيس الأمريكى خلال سنة 

ودائما ما يتبادر فى عقل القارئ الأمور المالية المتعلقة بـ الرئيس الأمريكى أي كان اسمه، خاصة راتبه وامتيازاته بوصفه رئيس أقوى دولة بالعالم.

 

ويحصل الرئيس الأمريكى على راتب سنوي يقدر بـ  400,000 دولار، وفق ما حدده الكونجرس عام 2001. 

 

بالإضافة إلى امتيازات أخرى تشمل نفقات السفر بقيمة 100,000 دولار ونفقات شخصية تصل إلى 50,000 دولار سنويًا، و19 ألف دولار للترفيه.

 

فى السابق، كان راتب الرئيس الأمريكى ثابتًا عند 200 ألف دولار لمدة 30 عامًا، وقد اعتبر زيادة الراتب مناسبًا جزئيًا كرمز للاحترام لواحدة من "أصعب الوظائف وأكثرها إلحاحًا أهمية على وجه الأرض"، وفق ما تصفه الصحافة الأمريكية.

 

سكن الرئيس الأمريكى والطائرات الرئاسية 

إضافةً إلى هذا، يتمتع الرئيس الأمريكى، بسكن رسمي في البيت الأبيض، واستخدام الطائرة الرئاسية الأمريكية وغيرها من التسهيلات التي تساعده على التفرغ لمهامه الرسمية. 

 

والهدف من هذه الامتيازات الممنوحة للرئيس، هو منع أي تضارب في المصالح وتشجيع ساكن البيت الأبيض على التركيز الكامل في إدارة مصالح الدولة العليا​.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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